Незважаючи на надлишок врожаю, продавці черешні тримають ціни на рівні 50-80 гривень за кілограм в самий розпал сезону.

Цього літа українські садівники мають надлишок врожаю черешні, який просто пропадає на деревах, але знижувати ціну до 20 гривень з нинішніх 50-80 гривень за кілограм продавці не поспішають.

Як розповіла УНІАН аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлана Литвин, фермерам в нинішніх економічних умовах не вигідно збирати надлишок черешні, щоб продавати її за низькою ціною.

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Ціни на черешню зараз, в розпал сезону, сягають 80 і більше гривень за кілограм також через те, що ягоди постраждали від дощів наприкінці червня і на початку липня.

"Скоріш за все, ягоди, що залишилися на деревах, непридатні для транспортування. Через значні опади, що спостерігалися в період дозрівання черешні, ягода набрала багато вологи, і через це значно скоротився термін придатності. Тому іноді буває навіть економічно недоцільно займатися збиранням неякісного врожаю, попри його наявність", – пояснила Литвин.

Якщо найближчим часом дешевої черешні чекати не варто, то ціни на лохину в Україні вже почали знижуватися.

"Попит на лохину постійно зростає. Тому все більше операторів ринку займаються її вирощуванням. Зараз починають надходити перші партії ранніх сортів - скоріш за все, ціна на лохину буде на рівні минулого року, можливо її просідання на 10-15%", – сказала експерт.

Урожай-2021: що необхідно знати

В Україні у 2021 році можуть знищити частину врожаю черешні та інших фруктових і баштанних культур. Такий прогноз зробила фермер, орендар саду в Запорізькій області Галина Дрюцька.

Черешню в Україні продають з практично 100%-націнкою. Фермер отримує всього близько 15% від роздрібної ціни. Середня вартість кілограма черешні, становить 30 гривень 20 копійок, при цьому в роздрібній торгівлі з урахуванням націнок вона коштує вже близько 60 гривень за кілограм.

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Автор: Ганна Нагорна