Зимівля озимих зернових культур проходила задовільно.

Лютневі морози, що іноді опускалися до мінус 25-29 градусів в деяких областях України, пошкодили плодові дерева і виноград, але не торкнулися озимих зернових.

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Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

Зазначається, що протягом лютого зимуючі культури перебували в стані зимового спокою. Їх зимівля проходила задовільно.

"Суттєвої зрідженості озимого жита, озимого ячменю, озимого ріпаку та багаторічних трав не виявлено... Після зниження мінімальної температури повітря до мінус 20-25 градусів, а в Сумській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Київській, Харківській і Чернігівській областях – до мінус 26-29 градусів, було відзначено пошкодження нирок плодових дерев (абрикоса, сливи, груші, яблуні) і винограду", – йдеться в повідомленні.

Що цьому передувало

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує врожай зернових культур у 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року - 75 мільйонів тонн.

Площа під зерновими та олійними сільськогосподарськими культурами цього року становить 24,2 мільйона га, що на 0,3 мільйона га більше, ніж у 2020 році.

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Автор: Ганна Нагорна