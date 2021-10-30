До українських магазинів потрапив домашній сир (творог) з невідповідністю за мікробіологічними показниками вмісту дріжджів.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Держспоживслужби у Харківській області.
Інформація про порушення у складі сиру надійшла 18 жовтня до Головного управління від уповноваженої акредитованої лабораторії Держпродспоживслужби України.
Експерти встановили невідповідність за мікробіологічним показником вмісту дріжджів в 1 г в кисломолочного сиру 9 % жирності.
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Номер партії – №12, 12 жовтня 2021 року виробництва.
"Зазначена продукція, що не відповідає законодавству про харчові продукти, повинна бути вилучена з обігу в місцях реалізації та повернута виробнику. У разі виявлення вказаного харчового продукту, необхідно повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області", – йдеться у повідомленні.
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