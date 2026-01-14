Україна близька до повної зупинки експорту соняшникової олії через порти

Експорт української соняшникової олії через порти Великої Одеси на Чорному морі майже повністю зупинився, повідомляє LIGA.net.
Передували цьому масштабні обстріли російськими окупантами олійнопереробної інфраструктури. Ще у грудні 2025 року були знищені портові резервуари Allseeds у Південному та олійний завод Kernel у Чорноморську.
5 січня був вражений олійний завод Bunge в Дніпрі, де виробляли продукцію торгової марки "Олейна". 300 тонн олії вилилися просто на проїжджу частину. 7 січня ворог знову завдав ударів по об’єктам у портах Південний та Чорноморськ.
Попри очікування на зростання цін через втрачені потужності, в січні вартість соняшникової олії, навпаки, дещо знизилася. Головним фактором, який на це вплинув, стала зупинка експортних відвантажень.
Автомобільні перевезення не здатні забезпечити експортні потреби українських аграріїв і коштують задорого. За першу декаду січня цим способом відправилося за кордон 1 350 тонн олії. Водночас місткість звичайного судна становить 12–15 тисяч тонн, тобто вдесятеро більше.
Майже повна відсутність експорту означає відсутність і валютної виручки для України. Погіршення торговельного балансу послаблює гривню по відношенню до світових валют. Страждає рентабельність соняшникової галузі України.
Головні виклики для олійної галузі України в 2026 році
Наразі Україна - найбільший експортер соняшникової олії в світі. Проте нас активно наздоганяє Росія. За оцінками виконавчого директору ПУСК Олександра Буюклі, за обсягами виробництва продукту країна-агресорка вже випереджає Україну – проте має при цьому великий внутрішній ринок з достатнім попитом.
З липня по жовтень 2025 року Україна експортувала в межах 1,3 млн тонн соняшникової олії, хоча звичний показник в минулі роки складає 2 млн тонн. При цьому цьогорічна врожайність соняшника впаде за найгіршого рівня за 12 років, прогнозують аналітики ринку.
Генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук заявив, що в цілому соняшникові олія та шрот забезпечують Україні близько 15% загальної валютної виручки. За його словами, російські окупанти зараз свідомо намагаються знищити галузь.