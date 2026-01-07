Росія цілеспрямовано знищує виробництво соняшникової олії в Україні

Тактика окупантів полягає в руйнуванні одного з високодохідних секторів економіки.

Удари російських окупаційних військ по об’єктах олійно-жирової галузі України мають системний характер і переслідують мету знищення бюджетоформуючої та експортоорієнтованої індустрії. Про це повідомив генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук виданню Latifundist.

За даними асоціації, олія та соняшниковий шрот приносять понад 15% валютної виручки та забезпечують близько 20% товарного експорту України.

"Останні удари по заводах у портах, тепер – по Bunge. Це планове знищення галузі. Росіяни нищать бюджетоформуючу й експортоорієнтовану індустрію", – констатує Капшук.

Голова асоціації вказує на атаку безпілотників на завод Bunge у Дніпрі, де, серед іншого, випускають продукцію торгової марки "Олейна". Через дії окупантів близько 300 тонн соняшникової олії вилилися просто на проїжджу частину.

За тиждень до цього, в кінці 2025 року, армія країни-агресорки атакувала низку українських олійноекстракційних заводів. Серед інших постраждали термінал Allseeds у Південному та Іллічівський олійножировий комбінат Кернел у Чорноморську.

Очільник МЗС Андрій Сибіга назвав атаку в Дніпрі навмисною, підкресливши, що росіяни не вперше намагаються вразити підприємство. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що звичайна соняшникова олія теж стала для Росії мішенню.

Росія намагається конкурувати з Україною по олії

Через тимчасову окупацію українських територій і масове викрадення українського врожаю, РФ посилює свої позиції, як експортера соняшникової олії в світі. За показниками експорту цієї продукції країна-агресорка впритул наблизилася до України – яка, відповідно, здає позиції, – попереджають аналітики ринку.

5 січня окупанти здійснили дронову атаку на завод американської компанії Bunge у Дніпрі. В результаті на проїжджу частину вилилося 300 тонн рослинної олії. Проїзд Набережною вулицею протягом кількох діб став неможливим.

