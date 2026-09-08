Зеленський очікує на зустріч з Трампом у другій половині вересня

Україна отримала сильнішу переговорну позицію, наголосив президент.

США розблокували переговори між Україною та РФ і візит спецпредставників Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера є тому підтвердженням.

Про це в розмові з журналістами розповів президент України Володимир Зеленський, додавши, що під час зустрічі зокрема порушувалося питання передачі ракет до систем ППО.

"Вони почули детально, що нам потрібно, на коли нам потрібно. Я розраховую на зустріч у 20-х числах з президентом Трампом, підняття цієї теми. І, дай Бог, буде результат. Також, на мій погляд, ми рухаємось до тристороннього формату. Тут я не можу всі деталі розкривати. Ми домовилися з американською стороною, що давайте все це підготуємо, а потім вже прокомунікуємо з суспільством", – розповів президент.

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Також президент наголосив, що відмінністю цієї зустрічі стало зокрема те, що переговірники відвідали одразу дві столиці.

"І це сигнал не тільки політичної підтримки, це говорить про те, що Україна стала сильнішою на полі бою, Україна має сильнішу переговорну позицію. До речі, й американська сторона говорить про це, і визнають їх військові, і їх аналітики. Це факт. З кінця 2025 року ми посилюємося на полі бою.У Росії багато втрат, і мало здобутків. Приблизно така позиція, вона загальна", – додав Зеленський.

Президент також наголосив на важливості того, що американські переговірники побачили наслідки ударів росіян по столиці. Також він розкрив інші теми, які порушувалися під час цієї зустрічі.

"Зерно, енергетика – болючі питання для України й Росії. І це болючі питання для всього світу.

Це болючі питання для Індії на сьогодні, для Еміратів, Саудівської Аравії, Єгипту, Азії, багатьох країн. Ми готові, щоб знайти тут компроміс. Але дуже важливо, що ми сьогодні в такій ситуації й у такій позиції, коли й Україні, і Росії треба йти на якісь кроки. Не чекати тільки компромісів від України. І так багато всього компромісу було зроблено", – наголосив Зеленський.

Також президент відреагував на нічну атаку РФ. Він зазначив, що Повітряні сили "дуже непогано" відпрацювали по повітряних цілей.

"Наприклад, збили більше трьох десятків крилатих ракет, а одну тільки не збили. Ну і всього було близько 180 цілей, 90% збити. Хороший результат. Чи він достатній? Ні. Потрібні ракети, ви про них знаєте. Ми готуємо свою програму ФРЕЯ. Дуже сподіваємося, що і цю програму будуть американці підтримувати. Але, тим не менше, з європейцями ми точно отримаємо бажаний результат", – розповів президент.

Президент також додав, що найближчим часом запланована зустріч України, європейських представників та США на рівні радників. За його словами, це може відбутися вже у вересні. Після чого сторони будуть готувати тристоронню зустріч України, Росії та США. Крім того, президент наголосив, що напередодні виборів влада РФ намагається продемонструвати своєму населенню, що все йде спокійно і вони повністю контролюють ситуацію.

"Ось приблизно так все і буде розвиватись під час цих виборів. В кінці вересня, коли вибори закінчаться, ми побачимо нову динаміку їх риторики", – додав президент.

Мирні переговори: що відомо

Раніше низка західних ЗМІ повідомили про те, що переговори між Україною та РФ за участі Віткоффа та Кушнера не призвели до прориву. Зокрема Le Monde відзначає, що ключова суперечка між РФ та Україною, яка стосується питання територій, нікуди не зникла.

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