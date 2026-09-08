Між Канадою та США розгортається торговельна війна: Оттава зробила свій крок

Раніше подібні контрмита проти Вашингтона застосовував Китай.

Канада у вівторок, 8 вересня, ввела мита в розмірі від 15% до 50% на сотні товарів зі США. Прем’єр-міністр країни Марк Карні розраховує, що жорстка позиція щодо американського президента Дональда Трампа зміцнить переговорні позиції Оттави у відносинах з її найбільшим торговельним партнером, пише Bloomberg.

Уряд Карні підвищив імпортне мито на американську сталь з 25% до 50% та запровадив мита на низку споживчих товарів – мотоцикли, косметику, сир тощо. Це рішення особливо сильно вдарить по американських експортерах у таких штатах, як Мічиган та Огайо, які ведуть активну торгівлю з Канадою та де в листопаді відбудуться запеклі передвиборчі перегони під час проміжних виборів.

Це прорахований ризик для Карні, який рік тому скасував низку контрмит, запроваджених його попередником Джастіном Трюдо. Представники адміністрації Трампа неодноразово заявляли, що не потерплять заходів у відповідь, і зазначали, що лише дві країни, Канада та Китай, застосовували контрмита.

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Таким чином, Канада намагається зробити вартість цієї торговельної війни настільки відчутною для американських підприємств і споживачів, щоб Вашингтон побачив чіткий стимул повернутися за стіл переговорів.

Канадські контрмита: що передувало

Американські та канадські переговірники тижнями намагалися досягти угоди про зниження торговельної напруженості та, здавалося, погодили загальні умови. Трамп навіть оголосив 18 серпня, що вже є попередня угода та три дні на опрацювання деталей, проте потім угода розвалилася. Провал переговорів призвів до двох тижнів обміну критичними висловлюваннями з боку обох урядів. Кожна сторона звинувачувала іншу у торпедуванні угоди в останні години.

22 серпня набули чинності мита США у розмірі 50% на канадські товари вартістю близько 20 мільярдів доларів. В Канаді оголосили деталі контрмит через три дні, які спрямовані на приблизно таку ж суму американських товарів у доларах.

Адміністрація Трампа погрожує відповісти додатковими заходами, що посилює перспективу подальшого загострення торговельної суперечки. Більше того, Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на "Озеро Америка" на картах США та опублікував численні повідомлення в соціальних мережах, що зневажають Канаду. Його чиновники відкрито звинуватили Карні у саботажі переговорів.

Тим часом опитування громадської думки в Канаді демонструє підтримку рішення Карні відмовитися від переговорів і відповісти контрмитами. Майже три чверті респондентів оцінили його ведення торговельної війни як "добре" або "дуже добре".

Протистояння США та Канади – останні новини

В кінці серпня президент США Дональд Трамп заявив, що Америка нібито десятиліттями тягнула Канаду на собі, "але більше цього не буде". Президент США також назвав "клоунами" прем’єра канадської провінції Онтаріо Дага Форда та прем’єра країни Марка Карні.

В свою чергу, Карні повідомив, що відмовився від угоди зі США, оскільки не був готовий "пожертвувати суверенітетом Канади" і попередив про введення контрмит з 8 вересня.

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