Кавуни з Херсонщини повернулися на столичні ярмарки: які ціни цьогоріч

Вирощуванням кавунів почали активно займатися фермери-переселенці в центральних і західних областях.

У Києві розпочався сезон кавунів: на столичних ярмарках спостерігається великий вибір баштанних, зокрема з Херсонщини, а ціни на них суттєво впали порівняно з минулим роком.

Як йдеться у сюжеті "Київ24", наразі вартість кавунів на ярмарках столиці становить близько 19 грн/кг, тоді як торік ціна коливалася від 20 до 40 грн/кг. За словами продавців, це пов'язано з кращим врожаєм.

Значну частину продукції везуть із Херсонщини, де фермери збирають баштани навіть попри обстріли. Крім того, вирощуванням кавунів активно почали займатися фермери-переселенці в центральних та південних областях України (а також на Тернопільщині), що також збільшило пропозицію на ринку.

Відео дня

Продавці та покупці зазначають, що якість і смак кавунів у супермаркетах та на ярмарках зараз майже не відрізняються. При цьому на ярмарках (зокрема в Дніпровському районі Києва) якість продукції щоранку контролює лабораторія, яка видає відповідні дозволи на торгівлю.

Ціни на фрукти і овочі в Україні

Вартість українського огірка "колючка" на ринку станом на 13 серпня зросла за тиждень в 2,5 рази – з 12 до 30 грн/кг. Ще 5 серпня він коштував 10 грн/кг, тобто втричі дешевше. Також після перенасичення ринку кавунами в кінці минулого та на початку цього тижня вартість плоду пішла вгору – кілограм кавуна здорожчав з 8 до 10 гривень в гурті.

Ціни на лохину цього літа опустилися в пік сезону значно нижче, ніж зазвичай. У майбутньому пропозиція ягоди тільки зростатиме і вона буде ще більш доступною, повідомив президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.

Вас також можуть зацікавити новини: