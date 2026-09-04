В Україні дорожчають кавуни: скільки вже коштує кілограм

Андрій Каут

Пропозиція цих баштанних з місцевих господарств на ринку значно скоротилася.

Ціни на кавуни від українських виробників лише за минулий тиждень зросли в середньому на 20%. Зараз кілограм плоду коштує в межах 5-12 гривень залежно від якості та регіону виробництва, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Фермери пояснюють зростання цін на кавуни дисбалансом попиту та пропозиції на ринку. Після завершення сезону реалізації середніх сортів пропозиція кавунів різко скоротилася, оскільки у багатьох українських баштанників у поточному сезоні виникли проблеми з урожайністю пізніх сортів. Водночас попит на плоди продовжує стрімко зростати вже протягом двох тижнів.

Слід зазначити, що попри суттєве тижневе здорожчання, кавуни на сьогоднішній день в Україні коштують в середньому на 27% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

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Ціни на кавуни в супермаркетах України

В "Сільпо" кавун відпускають по 20 грн/кг.

В Varus кавун продають зі знижкою 27% - по 10,9 грн/кг замість 14,9 грн/кг.

Вартість кілограму кавуна в АТБ становить 14,9 грн.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Через удари російських окупантів по складах торговельних мереж ціни на продукти в Україні зростатимуть вже з вересня. Експерти зазначили, що в першу чергу піднімуться в ціні молочка та заморожені продукти. М'ясна група восени здорожчає в межах 10%, крупи – в межах 15%.

На продовольчих ярмарках Києва наразі найбільше розкладок з виноградом та сливами. Кілограм сливи коштує в межах 20-40 грн, а розкид цін на виноград коливається від 80 до 180 грн/кг, хоча деякі продавці пропонують ягоду навіть і по 50 грн.

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