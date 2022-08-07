За цим судном вже 20 інших готові вийти з Одеси.

Перше судно з українським збіжжям, яке очікують в Тріполі, затримується.

Про це повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ.

"Ми зараз у Тріполі, але зустріч першого судна з кукурудзою з Одеси відкладається. Чекаємо на завершення переговорного процесу у бізнесовій площині", - йдеться в повідомленні.

Осташ зазначив, що за цим судном вже 20 інших готові вийти з Одеси.

"Разом з тим судна з некраденим українським зерном щотижня прямують з Рені та Ізмаїла до Лівану. Україна підтримує Ліван!" - підкреслив посол.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

У рамках реалізації домовленостей із вантажем української кукурудзи раніше було відправлено 4 судна – вони перевозять понад 80 тис. тонн продукції.

Прибуття першого судна RAZONI до кінцевого пункту призначення - порт Тріполі в Лівані – очікується 7 серпня. Учора, 6 серпня, на Одещину вперше з 24 лютого прибуло судно під завантаження.