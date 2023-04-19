Найбільшої шкоди в агросекторі війна, розпочата Росією, завдала Луганській, Херсонській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областям.

Сума прямих збитків, завданих російськими окупантами агропромисловому комплексу України за рік повномасштабної війни, становить 8,7 млрд доларів.

Як заявили експерти проекту KSE Institute "Росія заплатить", найбільша частка збитків агросектору - через знищення та пошкодження сільгосптехніки, в результаті чого оціночні втрати виробників становлять понад 4,65 млрд дол. Всього в результаті війни пошкоджено або зруйновано 109,6 тис.одиниць сільгосптехніки.

"Друга за розміром категорія збитків цієї сфери пов'язана зі знищенням і крадіжками виробленої продукції. Зафіксовано понад 4 млн тонн знищеної та викраденої готової сільгосппродукції. Сукупна вартість цих збитків оцінюється в 1,87 млрд дол.",- повідомили аналітики.

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Суттєвих втрат зазнала також інфраструктура для зберігання виробленої сільськогосподарської продукції. Сумарна місткість зруйнованих зерносховищ сягає 8,2 млн тонн виробленої продукції, а пошкоджених зерносховищ - 3,25 млн тонн потужностей для одночасного зберігання. Вартість відновлення зруйнованих потужностей оцінюється в 1,33 млрд доларів.

Зазначається, що найбільшої шкоди в агросекторі війна, розпочата Росією, завдала Луганській, Херсонській, Донецькій, Харківській та Запорізькій областям. Ці ж регіони в топ-5 за кількістю пошкоджених та зруйнованих об'єктів.

Сільське господарство під час війни

Прогнозовані площі посівів зернових та технічних культур під урожай 2023 року на контрольованій Україною території становлять 19,3 млн га.

Площа озимих культур під урожай 2023 року була меншою на 1 млн га, ніж у попередньому сезоні, натомість ярих очікується більше на 556 тис. га.

Згідно з прогнозами в Україні в 2023 році обсяги виробництва валової продукції сільського господарства можуть зменшитися порівняно з 2022 роком на 2,1%. Під впливом логістичних проблем експорту сільськогосподарської продукції і падінням закупівельних цін, Сільськогосподарські виробники змушені скорочувати виробництво найбільш продуктивних видів продукції, таких як пшениця і кукурудза.

У рослинництві валова продукція очікується на 2,1% менше, ніж у 2022 році. Урожай зернових і зернобобових культур зменшиться проти минулого року на 11%. При цьому прогнозується збільшення обсягів виробництва по олійних культурах – сої (+12,2%), соняшнику (+6,5%), ріпаку (+9,1%).

Водночас обсяги виробництва продукції тваринництва, за прогнозом науковців Інституту аграрної економіки, зменшаться проти 2022 року на 2,2% при невеликому зростанні продукції вирощування птиці (+1,1%) та зменшенні за іншими видами, наприклад, свині (-2,1%) та вовни (-30%).

В цілому, згідно з прогнозом, очікуване виробництво сільськогосподарської продукції в 2023 році дозволить забезпечити внутрішні продовольчі потреби держави.

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