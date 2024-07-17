Зазначається, що нижчий, ніж очікувалося, урожай підстьобне російську інфляцію.

Фермери Ростовської області РФ намагаються врятувати врожай, який постраждав від аномальної спеки, заморозків і повеней. На цей регіон припадає 11% усього врожаю зернових минулого року.

Видання Reuters пише, що врожай зернових у Росії 2024 року, згідно з квітневим прогнозом, становитиме 132 мільйони тонн, що на 9% нижче за 145 мільйонів 2023 року і на 16% нижче за рекордні 158 мільйонів 2022 року.

Минулого тижня представники Ростовської області заявили, що очікують зниження врожаю зерна цього року на 38% до 10 млн тонн, оскільки після весняних заморозків настала сильна спека.

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За оцінками Сергія Сасунова, головного агронома господарства "Рассвет", його господарство зібрало лише половину від торішнього обсягу.

Глобальне потепління відкрило для сільського господарства нові північні райони Росії, але екстремальні погодні умови зробили врожаї в південних регіонах нестабільними.

Міністр сільського господарства Росії Оксана Лут назвала посуху головним фактором, який може змусити уряд переглянути прогноз урожаю зерна цього року.

Сасунов сказав, що в його районі практично не було опадів із березня. Багато фермерів у Ростовській області також звинувачують у зниженні врожаю заморозки ранньою весною.

На Кіровському конезаводі на початку травня температура опускалася до мінус 4-5 градусів за Цельсієм.

"Показники були відмінні, але потім почалися кліматичні катаклізми. Зараз дуже страждає кукурудза. Соняшник пересіяли, всі весняні врожаї в поганому стані", - каже заступник керівника господарства Микола Черкезов.

Нижчий, ніж очікувалося, врожай підстьобне російську інфляцію, яка вже сягнула 8,6%, на тлі високих державних витрат і зростання зарплат в економіці, що демонструє ознаки перегріву.

Одна з найбільших російських сільськогосподарських компаній "Степь", що володіє землями в Ростовській області, Ставропольському і Краснодарському краях, заявила, що очікує зниження врожаю зернових на 10%, як порівняти з минулим роком.

Водночас сільськогосподарська консалтингова компанія "Совэкон" заявила, що температура в основних зерновиробничих регіонах найближчими тижнями буде на 2-6 градусів вищою за норму.

Головний метеоролог РФ Роман Вільфанд зазначив, що найближчими роками періоди екстремальної спеки в Росії стануть тривалішими, а повені та урагани - частішими.

Урожай зернових в Україні - прогноз

Виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що в Міністерстві аграрної політики та продовольства переглянули прогноз щодо майбутнього врожаю, збільшивши його з 74 до 77 млн т.

56 млн т із заявленої кількості будуть зернові та зернобобові, а 21 млн т - олійні культури. Зауважимо, що на сьогодні в країні вже зібрали понад 3 млн т зернових: зокрема, було зібрано по 1,5 млн т пшениці та ячменю. Також триває активний збір ріпаку та гороху.

Якщо новий прогноз справдиться, то показники врожаю виявляться приблизно на 7% нижчими за минулорічні, які становили 82 млн т.

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