У цьому році збір врожаю розпочали приблизно на два тижні раніше, ніж зазвичай.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства переглянули прогноз по майбутньому врожаю, збільшивши його з 74 до 77 млн т. Про це в ефірі телемарафону розповів виконуючий обов’язки Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

56 млн т з заявленої кількості будуть зернові та зернобобові, а 21 млн т – олійні культури. Зауважимо, що на сьогодні в країні вже зібрали понад 3 млн т зернових: зокрема, було зібрано по 1,5 млн т пшениці та ячменю. Також йде активний збір ріпаку та гороху.

Якщо новий прогноз справдиться, то показники врожаю виявляться приблизно на 7% нижче за минулорічні, які становили 82 млн т.

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Також варто зазначити, що якщо мова йде про пізні культури (зокрема, кукурудзу, сою та соняшник), то наразі ще триває активна фаза вегетаційного розвитку. Тому погодні фактори у липні-серпні можуть суттєво вплинути на кінцеві показники.

Повідомляється, що основний збір розпочали з південних регіонів країни і наразі він вже перейшов в центральні та східні області. При цьому озимий ячмінь почали збирати практично в усіх областях.

Новини Україні - що нового в агросекторі

Нагадаємо, у червні в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що працівників аграрного сектору будуть бронювати від мобілізації. Це рішення повинно посприяти безпечному збору урожаю.

А ще раніше повідомлялось, що аграрії прогнозують зростання цін на свою продукцію. Причиною цього називали подорожчання бензину.

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