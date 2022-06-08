РФ використовує підроблені документи, щоб реалізовувати продукцію.

Росія придумала схему, як реалізовувати вкрадене українське зерно Туреччині. Продукцію спочатку транспортують в порти РФ, а потім везуть на продаж з підробленими документами.

Цією інформацією поділився посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю порталу "Укрінформ".

"Агресори крадуть українське зерно, завозять автотранспортом до Севастополя, звідки вивозять кораблями в російські порти, після чого воно вже йде за підробленими документами, немов це російське зерно. Якби воно заходило за документами з Севастополя або Херсона, ніхто б його не приймав. Оскільки роблять вигляд, що завозять з Краснодара або Новоросійська, то для турецьких органів порушення немає. Це створює небезпечний прецедент. І ми повинні такі дії РФ припинити", — заявив Боднар.

За словами посла, українська сторона фіксує і документує кожну крадіжку зерна. Київ вже відправив Анкарі перелік суден, які використовуються Росією і третіми особами для нелегального експорту поцупленої продукції, в тому числі в турецькі порти. Анкара пообіцяла взяти це до уваги і розібратися в ситуації.

Крадіжка зерна з України: що варто знати про злочини РФ

За інформацією українських чиновників, Росія поцупила до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена судами, в тому числі тими, що знаходяться під західними санкціями.

У Держдепартаменті США повідомили, що в перевозі вкраденого зерна могли задіяти судна "Матрос Кішка", "Матрос Позинич" і "Михайло Ненашев". Вони курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію, і різними портами в Східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про задіяні кораблі. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, поки вони не знаходяться в морі, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії. За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

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