Середня зарплата в сільському, лісовому та рибному господарстві в грудні становила 10 841 грн.

Середня місячна зарплата по Україні в сільському, лісовому та рибному господарстві в грудні 2020 року зросла на 4,3% порівняно з попереднім місяцем - до 10 841 грн.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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Зокрема, середня зарплата в сільському господарстві в грудні зросла на 1,9% - до 10 616 грн.

При цьому рівень зарплат в агросекторі протягом січня-грудня 2020 року був на 10,2% вище, ніж за аналогічний період минулого року.

Попередні показники

За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в грудні 2020 року зросла порівняно з груднем 2019 року на 15,6% - до 14 179 грн.

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

Що цьому передувало

Європейський Союз визнав українську систему сертифікації насіння еквівалентною вимогам ЄС.

За оцінками насіннєвої асоціації України, потенціал експорту українського насіння сягає 100 млн дол., при цьому частка експорту в ЄС може зрости до 10% з практично нуля.

13 січня 2021 року Кабінет Міністрів України удосконалив законодавство у сфері насінництва та розсадництва.

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Автор: Ганна Нагорна