Середня місячна зарплата по Україні в сільському, лісовому та рибному господарстві в грудні 2020 року зросла на 4,3% порівняно з попереднім місяцем - до 10 841 грн.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
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Зокрема, середня зарплата в сільському господарстві в грудні зросла на 1,9% - до 10 616 грн.
При цьому рівень зарплат в агросекторі протягом січня-грудня 2020 року був на 10,2% вище, ніж за аналогічний період минулого року.
Попередні показники
За даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в грудні 2020 року зросла порівняно з груднем 2019 року на 15,6% - до 14 179 грн.
Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.
Що цьому передувало
Європейський Союз визнав українську систему сертифікації насіння еквівалентною вимогам ЄС.
За оцінками насіннєвої асоціації України, потенціал експорту українського насіння сягає 100 млн дол., при цьому частка експорту в ЄС може зрости до 10% з практично нуля.
13 січня 2021 року Кабінет Міністрів України удосконалив законодавство у сфері насінництва та розсадництва.
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