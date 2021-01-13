Законопроект передбачає підвищення якості посадкового матеріалу.

Кабінет Міністрів України удосконалив законодавство у сфері насінництва та розсадництва.

Про це повідомила прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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Згідно з повідомленням, законопроект, спрямований на імплементацію законодавства ЄС в насінництві та розсадництві, спрощення ведення підприємництва в цих сферах і підвищення якості посадкового матеріалу, був схвалений на засіданні Кабміну в середу, 13 січня.

"Гармонізація національного законодавства з правом ЄС сприятиме виробництву в Україні високоякісного посадкового матеріалу, який відповідає сучасним міжнародним вимогам. Це дозволить українським виробникам підвищити свою конкурентоспроможність і зміцнити позиції України на світовому ринку", - цитує прес-служба міністра економіки Ігоря Петрашка.

Зазначається, що законопроект був розроблений Мінекономрозвитку у тісній співпраці з галузевими науково-дослідними установами та профільними асоціаціями з метою удосконалення законодавчої бази у сфері насінництва.

Зокрема, він передбачає: введення категорії посадкового матеріалу (плодових, ягідних, горіхоплідних культур, винограду і хмелю), спрощення процедури сертифікації посадкового матеріалу; спрощення ввезення і використання посадкового матеріалу сортів, зареєстрованих в інших країнах; вдосконалення ведення окремих реєстрів в галузі насінництва.

Що цьому передувало

Європейський Союз визнав українську систему сертифікації насіння еквівалентною вимогам ЄС.

За оцінками насіннєвої асоціації України, потенціал експорту українського насіння сягає 100 млн дол., при цьому частка експорту в ЄС може зрости до 10% з практично нуля.

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Автор: Богдан Слуцький