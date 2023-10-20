Відповідний проект Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради.

В Україні можуть ввести штрафи за незаконне використання зареєстрованих брендів. Про це йдеться в проекті № 10162 про зміни Кодексу України про адміністративні правопорушення, який Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою до проекту, метою його прийняття є встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері схем якості для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів, сфері географічних зазначень спиртних напоїв.

Зазначається, що за посилання на офіційні назви спиртних напоїв та їхнє географічне значення в описі, представленні та маркуванні алкогольних напоїв та харчових продуктів передбачається штраф в розмірі від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Як йдеться в пояснювальній записці, закон "Про географічні зазначення спиртних напоїв" вводиться в дію 28 грудня 2024 року.

Закон про географічні бренди

20 вересня 2019 року Рада ухвалила закон про географічні бренди.

10 жовтня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про географічні бренди.

Ухвалення закону про географічні зазначення сприятиме виконанню Україною своїх зобов'язань в межах угоди про асоціацію та адаптує українське законодавство до законодавства ЄС.

Географічне зазначення - це назва продукту, який виробляється на конкретній території. Такими зазначеннями є, наприклад, коньяк, шампанське, сир фета тощо.

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