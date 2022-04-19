Автоконцерн Stellantis зупинив роботу заводу в Калузі через перехресні санкції та логістичні проблеми.

Автомобільна Корпорація Stellantis (Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën, FIAT) зупиняє роботу свого заводу в російському місті Калуга.

Як повідомляється на сайті компанії, рішення прийнято через стрімке збільшення перехресних санкцій та логістичних проблем.

"Stellantis призупинила свої виробничі операції в Калузі, щоб забезпечити повне дотримання всіх перехресних санкцій і захистити своїх співробітників", - сказано в повідомленні.

У компанії також додали, що засуджують насильство й підтримують усі дії, які могли б відновити мир.

Stellantis - що відомо

Stellantis NV - один із провідних світових виробників автомобілів, створений в результаті об'єднання Peugeot SA (Groupe PSA) і Fiat Chrysler Automobiles NV. Штаб-квартира компанії знаходиться в Амстердамі. До групи входять 18 брендів, зокрема, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall, Free2move і Leasys.

На початку березня цього року автоконцерн призупинив експорт та імпорт автомобілів із/в Росію.

Завод у Калузі продовжував працювати, але скоротив виробництво. Він випускав фургони Peugeot, Opel і Citroen, а також легкові Peugeot 408 і Citroen C4. Stellantis належить 70% заводу, а решта 30% - Mitsubishi, яка збирала позашляховики Outlander і Pajero.

Як пише BFM TV, в кінці березня гендиректор компанії Карлос Тавареш заявляв, що завод в Калузі не може повноцінно працювати і випускати нові автомобілі. "Завод Stellantis в Калузі, Росія, буде змушений припинити роботу через брак деталей, що не зробить світ кращим", - заявляв він.

Як повідомляв УНІАН, автовиробник Volvo одним із перших припинив випуск і продаж автомобілів в Росії. Головною причиною вони називають вторгнення РФ в незалежну Україну. У Росії всього один завод Volvo Group.

Французький автоконцерн Renault також призупинив свою діяльність в Росії. Компанія розглядає можливість передачі власного російського підприємства "АвтоВаз" місцевому інвестору як спосіб виходу з країни.

При цьому Renault не зможе здійснити передачу своєї 68% частки "АвтоВАЗу" іншому акціонеру, держкорпорації "Ростех", оскільки російський партнер знаходиться під санкціями.

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