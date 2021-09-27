Зростання цін на соняшник підігрівається повільним, але впевненим зростанням цін на рослинні олії.

В Україні найближчим часом погодні умови сприятимуть зростанню цін на соняшник, і як результат - зростанню цін на соняшникову олію.

Про це повідомляє Aagroportal.ua.

Читайте такожНа українців чекають нові ціни на соняшникову олію-прогнозЯк відзначають аналітики, зростання цін на соняшник підігрівається повільним, але впевненим зростанням цін на рослинні олії.

"Погодні умови в Дніпропетровській та Запорізькій областях призупинили збиральну компанію соняшнику. Це призвело до дефіциту соняшнику на внутрішньому ринку для закупівлі переробниками та трейдинговими компаніями", — йдеться в повідомленні.

Цінові пропозиції основних виробників масла на кінець минулого тижня озвучені на рівні 18,3-18,7 тис.грн за тонну на умовах FCA і 18,7-19,5 тис. грн за тонну з доставкою на завод.

Ціни на соняшникову олію в Україні:

Ціни на соняшникову олію та цукор в Україні за рік зросли майже вдвічі. За даними Держстату, в червні цього року соняшникова олія коштувала на 80% дорожче, ніж у червні 2020 року.

20 липня 2021 року українцям пояснили, чому за кордоном українську олію продають у два рази дешевше.

30 липня експерти прогнозували, що восени пляшка олії коштуватиме близько 100 грн.

Наприкінці серпня 2021 року експерти прогнозували, що після збирання врожаю соняшнику в Україні спостерігатиметься зниження цін на соняшникову олію.

Українська олія в Чехії:

У Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 грн. В українських супермаркетах соняшникова олія коштує від 50 до 75 грн.

Інфляція в Україні: що необхідно знати

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в травні в річному вираженні - порівняно з травнем 2020 року - склала 9,5%, прискорившись до 8,4% у квітні.

За січень-травень 2021 інфляція склала 6,1%.

Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 7,5% річних після підвищення її до цього рівня у квітні.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції вже в жовтні-грудні 2021 року.

7 липня 2021 року в Мінекономіки розповіли, що буде з цінами до кінця року.

За січень-червень 2021 року інфляція склала 6,4%.

Ціни на соняшникову олію і цукор в Україні в червні в річному вираженні - порівняно з червнем 2020 року – підвищилися на 80,3% і 70,1% відповідно.

Автор: Олена Коваленко