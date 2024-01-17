На ТОТ діє схема, коли всі аграрії мають здавати зерно окупантам за фіксованою ціною в рази нижче ринкової.

У 2023 році російські загарбники зібрали та вивезли з тимчасово окупованих територій 4,8 млн тонн зерна. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Як й 100 років тому росія продовжує грабувати захоплені землі й вивозити звідти все, до чого може дотягнутися. З ТОТ йдуть ешелони з зерном, які ворог зібрав з української землі", – йдеться у повідомленні.

При цьому у ЦНС зауважують на окупованих територіях діє схема, коли всі аграрії мають здавати зерно окупантам за фіксованою ціною в рази нижче ринкової, а вже потім гауляйтери перепродають зерно й забирають різницю. Ця різниця і є платою Кремля за "вірність".

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Центр національного спротиву зауважує, що ніхто з дотичних до крадіжки українського зерна не уникне відповідальності та є законною ціллю для Руху Опору.

Втрачені врожаї України

Згідно з даними програми NASA з продовольчої безпеки і сільського господарства, в 2023 році в тимчасово окупованих Росією регіонах України зібрано близько 6,4 мільйона тонн пшениці та майже 1,5 мільйона тонн насіння соняшнику.

Дослідження NASA Harvest також показує, що в цьому році близько 7% сільськогосподарських угідь України були занедбані, в основному уздовж лінії фронту.

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