У світі відсутній контроль за походженням російського експорту.

У тимчасово окупованих Росією українських регіонах вирощують мільйони тонн найважливіших культур. Оцінити обсяги настільки складно, що деякі аналітики просто виключають ці регіони з прогнозів.

Видання Bloomberg пише, що це пов'язано з тим, що в міру затягування війни стає все важче отримати достовірну інформацію про кількість посівів і врожаю. І хоча частина врожаю буде споживатися на цих територіях, решту відправляють в Росію або змішують з російським зерном і продаю на світовому ринку.

Згідно з даними програми NASA з продовольчої безпеки і сільського господарства, в 2023 році в тимчасово окупованих Росією регіонах України зібрано близько 6,4 мільйона тонн пшениці та майже 1,5 мільйона тонн насіння соняшнику.

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Хоча цього недостатньо, щоб змінити глобальний баланс, це значний обсяг, неврахований у галузевих звітах, які трейдери використовують для оцінки поставок та експорту, що може вплинути на ринкові ціни. Крім того, використання зерна з окупованих регіонів може спричинити юридичні ризики для міжнародних торговців.

"Мова йде про величезну кількість зерна", - говорить Інбал Бекер-Решеф, директор програми NASA Harvest. "Дуже важливо, щоб ця інформація була прозорою і повідомляла про те, скільки продовольства зараз збирається і виробляється".

Оцінка вартості і збитку зерна, вирощеного на окупованих землях, також важлива для вимог, які Україна може пред'явити Росії для відшкодування збитку.

Хоча дослідження NASA не показує, скільки зерна, вирощеного там, експортується, воно допомагає визначити, скільки під виглядом російських вантажами може відправлятися в країни Близького Сходу і Африки.

Інше питання - скільки зерна видається за російське. Минулого року головний прокурор Швейцарії попередив трейдерів, щоб вони не купували продукти харчування, які, за повідомленнями, були вивезені з України, інакше вони ризикують скоїти військовий злочин.

Але надійно відстежити поставки зерна буває складно, особливо якщо воно змішується з продуктами іншого походження. Хоча великі західні трейдери вирішили відмовитися від поставок зерна безпосередньо від російських фермерів, вони все ще можуть обробляти вантажі, що надходять від головного постачальника пшениці.

За словами Артема Свирида, керівника відділу стратегії та інвестицій компанії "Смарт-Холдинг", в даний час відсутній контроль за походженням російського експорту.

Дослідження NASA Harvest також показує, що в цьому році близько 7% сільськогосподарських угідь України були занедбані, в основному уздовж лінії фронту.

Крадіжка українського зерна - головні новини

31 серпня 2023 року у Конгресі США повідомили, що на тлі повномасштабного вторгнення в Україну, Росія викрала близько шість мільйонів тонн українського зерна, зібраного у 2022 році.

При цьому Кремль постачає вкрадену в Україні пшеницю до Сирії, а також постраждалим від посухи країнам Африки.

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