Попит різко зріс, особливо в Північній Америці: в Канаді - у 2 рази, в США - на 70%.

На світовому ринку часнику спостерігається зростання цін, особливо в Європі. Цього року іспанський урожай сильно постраждав від погодних умов, що призвело до значного скорочення виробництва.

Про це повідомляє Freshplaza.

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На цьому тлі попит різко виріс, особливо в Північній Америці: в Канаді — у 2 рази, в США — на 70%.

Як пише видання, у сформованих реаліях світ може зіткнутися з нестачею часнику.

За словами трейдера з США, в цьому році він не очікує конкуренції на ринку з боку Китаю, Іспанії, Аргентини, Перу і Мексики. У Китаї урожай часнику в цьому році виріс на 20-25%, але є серйозні проблеми з експортом через брак рефрижераторних контейнерів.

Непроста ситуація на ринку часнику в Нідерландах. Урожай в Іспанії скоротився майже на 45%, а наявні поставки — не найвищої якості.

З урахуванням невтішного світового врожаю і високих вимог з боку Північної та Південної Америки, ціни в Чилі, Аргентині та Мексиці швидко піднялися до рівнів, занадто високих для європейського ринку.

«Ми прогнозуємо, що, коли в ЄС дійсно почнуться холоди, поточні запаси імпортерів дуже швидко закінчаться, і виникне дефіцит», — говорить трейдер.

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Автор: УНІАН