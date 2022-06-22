Найближчими днями турецька військова делегація вирушить до Москви на переговори.

Військова делегація Туреччини на цьому тижні поїде в РФ, для обговорення деталей організації безпечного морського коридору в Чорному морі для експорту українського зерна.

Про це повідомили джерела в адміністрації турецького президента, передає Reuters.

Російські ЗМІ також підтвердили плани проведення переговорів, пославшись на прес-секретаря Кремля Дмитра Пєскова.

Нагадаємо, Україна є одним з найбільших постачальників пшениці в світі. Однак через війну РФ проти України експорт українського зерна через Чорне море зупинився, що викликало глобальний дефіцит продовольства. При цьому Москва стверджує, що причиною кризи стали західні санкції. ООН звернулася до обох країн і їх морського сусіда, Туреччини, із закликом узгодити коридор для вивезення зерна.

Як повідомляв УНІАН, Анкара вже проводила переговори з РФ і ООН про планований коридор, але заявила, що остаточна угода вимагатиме зустрічі всіх сторін у Стамбулі, де, за намірами Туреччини, здійснюватиметься контроль за виконанням цього плану.

Чотиристороння зустріч Туреччини, України, Росії і ООН пройде в Стамбулі в найближчі тижні, можливо, за участю президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана і генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша.

Вас також можуть зацікавити новини: