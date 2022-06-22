Непрямі втрати через недоотриманий врожай сільгоспкультур - $9,6 млрд.

Непрямі втрати у сільському господарстві через зменшення виробництва, блокаду портів та здорожчання виробничих факторів оцінюються у $23,3 млрд.

Про це йдеться в аналізі "Огляд непрямих втрат від війни у сільському господарстві України", підготовленому командою Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що непрямі втрати через недоотриманий врожай сільськогосподарських культур оцінюються у $9,6 млрд. Водночас найбільш значуще зниження у прогнозованому врожаї 2022 року відзначається для виробництва пшениці (очікується 33% спад у врожаї 2022 року у порівнянні до базового сценарію), соняшнику (32%) і ячменю (31%), оскільки значна частина виробництва цих культур знаходиться безпосередньо у регіонах, що страждають від активних бойових дій та окупації. Порівняно з іншими культурами, найменше війна впливає на врожай кукурудзи - очікується його зниження у розмірі 18%.

Відповідно до розрахунків, у 2022 році очікується на 22% менший врожай і інших сільськогосподарських культур (окрім зазначених вище), що означає додаткові недоотримані доходи у розмірі $3,3 млрд.

"Однак у той час як однорічні рослинні культури можна знову посіяти в наступному році та отримати новий врожай – спад поголівʼя у тваринництві призводить до зменшення обсягу виробництва на декілька років вперед. Відтак, загальні втрати тваринницького сектору оцінюються в $682 млн", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що втрати через менший врожай багаторічних культур склали $89 млн. В середньому для початку плодоношення нових багаторічних насаджень знадобиться п’ять років, тому втрати врожаю багаторічних насаджень впродовж п’яти років складуть $222,4 млн.

"Через блокаду портів військово-морськими силами РФ, Україна зіткнулась з перенасиченістю внутрішнього ринку експортно-орієнтованої продукції та майже чотирикратним здорожчанням експортної логістики. Це призвело до зменшення цін всередині країни на основні експортно-орієнтовані культури більш як на 30%. Непрямі втрати виробників від зниження цін на експортно-орієнтовні культури (пшениця, кукурудза, ячмінь, соняшник) складають $11,9 млрд", - йдеться в аналізі.

Разом з тим загальні втрати через підвищення виробничих витрат (зокрема, здорожчання добрив та палива) оцінюються у $859 млн.

"Розрахунки непрямих втрат допомагають зрозуміти не лише масштаб падіння галузі, а і потреби для повноцінного відновлення виробництва. Значна частка недоотриманого доходу була б використана для покриття витрат на наступну посівну кампанію та закупку кормів для худоби. Без часткової компенсації втрат фермери в регіонах, що найбільше постраждали від війни, не зможуть відновити виробництво", – зазначив експерт Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute Роман Нейтер.

Як повідомляв УНІАН, станом на середину червня загальні збитки через повномасштабну війну з РФ в сільському господарстві України сягнули $4,3 млрд.

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