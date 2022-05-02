Україна хоче розблокувати морські шляхи, щоб не дати Росії спричинити харчову кризу, як до того вона спричинила енергетичну кризу.

У світі буде харчова криза, якщо не будуть розблоковані українські порти.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю австралійському телеканалу Nine Network.

Він зазначив, що буде велика трагедія щодо харчової безпеки Європи і світу, для тих країн, де Україна завжди "була гарантовано надійним партнером".

"Цінова політика буде висока на харчову продукцію. Ми можемо втратити мільйони, десятки мільйонів тонн врожаю, який вже зібраний, Росія не випускає поки що, не випускає кораблі ті чи інші кораблі, не впускає і не випускає, вони (росіяни - УНІАН) контролюють Чорне море" - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна хоче розблокувати морські шляхи, щоб не дати Росії спричинити харчову кризу, як до того вона спричинила енергетичну кризу взимку. "Харчова криза точно буде, це 100%. Не 90, не 95, а 100% буде, якщо ми не зможемо наш врожай доставити до портів Європи і далі в інші держави" - додав він. При цьому зазначив, що Росія прекрасно це розуміє і "в цьому і цинізм цієї ситуації".

За його словами, Росія цю ситуацію добре розуміє, тому бʼє по залізниці та інших шляхах, "вони ракетами бʼють по мостам, знаючи, де ці переїзди, як їде той чи інший наш товар на експорт, тобто вони хочуть повністю заблокувати економіку нашої держави".

Раніше Зеленський заявляв, що припинення війни Росії проти України є обов'язковим, щоб не допустити продовольчу кризу в світі і врятувати десятки країн від голоду.

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