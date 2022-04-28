Володимир Зеленський заявив, що це питання важливе не лише для України.

Припинення війни Росії проти України є обов'язковим, щоб не допустити продовольчу кризу в світі і врятувати десятки країн від голоду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного із генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем брифінгу.

"Говорили також і про важливий не лише для України, але і для усього світу виклик - продовольчу кризу, яку провокує Росія продовженням війни проти нашої держави. Україна буквально дає хліб для майже 400 млн людей на планеті. І вже зараз ООН визнає, що зростання цін на продовольство цьогоріч спричинить голод для мінімум 47 млн людей у 81 країні світу", - сказав глава держави.

Він наголосив, що Україна має достатній потенціал, щоб не допустити таку продовольчу кризу і стабілізувати глобальний ринок.

"Маємо всі товари, які ми можемо постачати з наших портів: в Одесі, Миколаєві, Херсонській та Запорізькій областях. Але частиною агресивної політики Росії, агресивної війни Росії проти нашої держави є саме блокада наших українських портів, а також свідомі для російської армії руйнації нашої виробничої бази, їх кроки в цьому напрямку, і зокрема руйнування нашої аграрної бази. Тому припинення цієї війни Росії проти України і повернення миру є обов'язковим, щоб не допустити продовольчу кризу і врятувати десятки країн від голоду та політичного хаосу. Ми обговорили необхідність зробити все можливе для того, щоб Росія розблокувала українські порти для вивезення продовольства. Це питання важливе не лише для України", - заявив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти провокують продовольчу кризу в Україні, крадучи продукти та обмежуючи роботи фермерів.