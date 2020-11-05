У 2019-2020 маркетинговому році на експорт було відправлено 4,146 мільйона тонн шроту та макухи, що на 10% більше показника попереднього сезону.

Україна у 2019-2020 маркетинговому році (МР, вересень 2019 - серпень 2020) експортувала рекордний обсяг шроту і макухи – 4,146 мільйона тонн, що на 10% більше показника попереднього сезону.

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Про це йдеться в щорічному дослідженні "експорт українського шроту / макухи з портів України" компанії Stark Shipping.

Куди йде український імпорт

Згідно з дослідженням, Україна експортує шрот і макуху до 20 країн світу. У минулому МР лідерами із закупівель цієї продукції були Китай (1,77 мільйона тонн), чия частка сктановила 43% всього експорту, Франція (406 тисяч тонн), Туреччина (371 тисяча тонн), Іспанія (288 тисяч тонн), Марокко (281 тисяча тонн).

"За звітний період Китай істотно збільшив імпорт українського соняшникового шроту - до 1 773 676 тонн, для порівняння, аналогічний період минулого року становив 948 526 тонн. Через високі імпортні мита китайським споживачам стає невигідно купувати американську сою. Тому вони виявляють інтерес до українського соняшникового шроту як до хорошого та відносно недорогого джерела протеїну", - йдеться в дослідженні.

Також повідомляється, що у 2019-2020 МР стався значний стрибок у рейтингу Індії як імпортера соняшникового шроту, навіть попри підвищені імпортні мита.

При цьому країни Європейського Союзу продовжили знижувати обсяги імпорту і в цьому сезоні. Нідерланди, основний імпортер шроту в Євросоюзі, скоротили імпорт на 71%.

Найбільшими компаніями-експортерами шроту і макухи стали: "Кернел" – 999 тисяч тонн, "Бунге" – 672 тисячі тонн, Alfa Trading-275 тисяч тонн.

Що цьому передувало

Україна оновила рекорд експорту зернових у 2019-2020 маркетинговому році, поставивши на зовнішні ринки 57,2 мільйона тонн зернових і зернобобових культур, а також борошна.

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Автор: Ганна Нагорна