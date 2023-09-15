Голова уряду розповів, що збираються використовувати для розмінування агроземель в Україні.

Розмінувати українські аграрні землі можна буде упродовж трьох років після деокупації. Про це під час прес-конференції повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"У нас є амбіція завершити розмінування масштабних аграрних земель протягом трьох років після визволення територій. І загалом за 5-7 років закінчити розмінування всієї території України", - сказав він.

Шмигаль розповів, що для розмінування агроземель збираються використовувати дрони, а також спеціальні розміновувальні машини та роботів.

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"Вже розпочинаємо виробництво українських розмінувальних машин для наших аграріїв", - додав прем’єр-міністр.

Розмінування території України

За оцінками різних експертів, на розмінування усіх територій Україні знадобляться десятки років та фінансування у мільярди доларів.

Зокрема, Японія обіцяє передати Україні 24 крани для гуманітарного розмінування, а Німеччина - два танки для розмінування Wisent 1 та матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів.

Натомість новий міністр оборони України Рустем Умеров ухвалив рішення про створення оперативних груп з координації заходів розмінування при обласних військових адміністраціях. В першу чергу йдеться про Харківську, Миколаївську та Херсонську області.

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