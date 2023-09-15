Розмінувати українські аграрні землі можна буде упродовж трьох років після деокупації. Про це під час прес-конференції повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"У нас є амбіція завершити розмінування масштабних аграрних земель протягом трьох років після визволення територій. І загалом за 5-7 років закінчити розмінування всієї території України", - сказав він.
Шмигаль розповів, що для розмінування агроземель збираються використовувати дрони, а також спеціальні розміновувальні машини та роботів.
"Вже розпочинаємо виробництво українських розмінувальних машин для наших аграріїв", - додав прем’єр-міністр.
Розмінування території України
За оцінками різних експертів, на розмінування усіх територій Україні знадобляться десятки років та фінансування у мільярди доларів.
Зокрема, Японія обіцяє передати Україні 24 крани для гуманітарного розмінування, а Німеччина - два танки для розмінування Wisent 1 та матеріали для знешкодження вибухонебезпечних боєприпасів.
Натомість новий міністр оборони України Рустем Умеров ухвалив рішення про створення оперативних груп з координації заходів розмінування при обласних військових адміністраціях. В першу чергу йдеться про Харківську, Миколаївську та Херсонську області.