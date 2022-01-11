Найбільшу частку в експорті становить продукція рослинництва.

Україна в 2021 році збільшила експорт продукції агропромислового комплексу на 25%.

Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

"За результатами 2021 року, агросектор залишився однією із ключових галузей в зовнішньоекономічній діяльності України. Так, за минулий рік було експортовано агропродукції на загальну суму 27,8 млрд дол., що становить 41% загальноукраїнського експорту", - йдеться в повідомленні.

Найбільшу частку становить рослинництво - 15,6 млрд доларів, або ж 56% загального експорту продукції АПК. В цьому сегменті найбільше зайняла торгівля зерновими культурами.

Жирів і олії рослинного та тваринного походження було експортовано на загальну суму 7,1 млрд доларів, це 25% українського експорту продукції АПК. Найбільше продали соняшникової олії.

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Готову продукцію у 2021 році було продано за кордон на 3,8 млрд доларів - 14% українського експорту продукції АПК. Основу експорту склала макуха соняшника, яка йде як готовий корм для тварин.

Лише 5% (1,4 млрд доларів) склав експорт продуктів тваринництва. Найбільше експортували м'ясо птиці.

Імпортна виручка від закупівель в Україну агропромислової продукції значно менша за експортну.

"У 2021 році було імпортовано такої продукції на суму 7,7 млрд доларів, що становить 11% всього українського імпорту. При цьому, спостерігається зростання в +19% порівняно до показника аграрного імпорту 2020 року", - зазначили в УКАБ.

Найбільший обсяг імпорту надходить у вигляді готової продукції, якої минулого року було імпортовано на 3,6 млрд доларів, що становить 46% імпортної виручки продукції АПК. В цьому сегменті найбільше коштів було витрачено на закупівлю алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Як повідомляв УНІАН, станом на 10 січня з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2021 - червень 2022) українські виробники експортували 33,5 млн тонн зернових культур, що на 6,3 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.