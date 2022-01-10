Найбільше аграрії експортували пшениці.

Станом на 10 січня з початку поточного маркетингового року (МР, липень 2021 – червень 2022) українські виробники експортували 33,5 млн тонн зернових культур, що на 6,3 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого маркетингового року.

Про це свідчать дані Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Найбільше на експорт відправлено пшениці - 16,1 млн тонн, що на 3,4 млн тонн більше, ніж торік.

Ячменю експортовано 5,3 млн тонн (на 1,4 млн тонн більше).

Також на 1,5 млн тонн більше, ніж торік, аграрії експортували кукурудзи – 11,8 млн тонн.

Крім того, експортовано борошна пшеничного та інших культур – 60,1 тис.тонн, що на 21,4 тис. тонн менше, ніж за відповідний період минулого маркетингового року.

Урожай зернових:

В Україні у 2021 році встановлено два рекорди по врожаю зернових – аграрії зібрали найбільші в історії обсяги врожаю пшениці (32,9 млн.тонн) і ячменю (10,1 млн. тонн).

В Україні було намолочено рекордну кількість ранніх зернових і зернобобових культур - 44,8 млн тонн.

Міністерство економіки прогнозувало загальний урожай зернових культур в Україні у 2021 році на рівні рекордного показника 2019 року - 75 млн тонн.

Станом на 16 вересня 2021 року Україна встановила вже два рекорди за врожаю зернових - аграрії зібрали найбільший в історії обсяг пшениці та ячменю.

Україна завершила експортний сезон зерна 2020-2021 років (липень 2020-червень 2021), відправивши на світові ринки 48,8 млн тонн зерна, що на 13,2% менше, ніж у минулому сезоні, і є найнижчим показником за останні три сезони.