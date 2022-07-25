Розмінування відбудеться виключно на шляху, яким експортуватимуть зерно.

Розмінування акваторії Чорного моря відбуватиметься виключно на шляху експорту українського зерна. Ці "коридори" відкриють до кінця тижня.

Про це в Медіацентрі Україна заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Очікується, що вже найближчими днями в Стамбулі запрацює координаційний центр за дотриманням "зернових угод". Триває робота над узгодженням останніх документів і вже з кінця тижня Угода має запрацювати. Діяльність координаційного центру полягає у нагляді за функціонуванням гуманітарного коридору та не розповсюджується на територіальні води України", – розповів він.

За словами міністра, для української сторони принциповим було, щоб у територіальних водах та у портах все контролювала виключно Україна. Представників інших країн або ООН там не буде.

"Підписання угоди та вся ця робота відбувається завдяки тому, що наші ЗСУ та ВМС повернули контроль над островом Зміїним. Після цього ми відкрили доступ до гирла Бистрий до Дунаю. За два тижні близько 70 суден пройшли по цьому гирлу", - додав Кубраков.

Він зазначив, що розмінування буде відбуватися в коридорі, який необхідний для експорту зерна. Однак через велику кількість мін першими будуть йти рятувальні судна.

"Принципово важливо, щоб Україна отримала валютні надходження, а відкриття морських портів дозволить отримати близько мільярда доларів на місяць. Також важливо, щоб наші фермери отримали фінансування, та мали запланувати посівний сезон", – підсумував міністр інфраструктури.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі підписано угоди щодо розблокування трьох українських портів - "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" - для вивезення на експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

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