Український експорт вже сягнув квоти на поточний рік.

Національна Асоціація цукровиків України "Укрцукор" звернулась до Кабінету міністрів з проханням про термінове встановлення нульової квоти на експорт цукру до Євросоюзу на 2024 рік у зв’язку із досягненням граничного обсягу. Про це профільна асоціація повідомила у Facebook.

"Фактично мова йде про ініціативне закриття Україною кордону для експорту цукру в ЄС в найкоротші можливі терміни у звʼязку з тим, що експортні значення по цукру вже сягнули 262,6 тис тон, визначених як квота України на 2024 рік", – йдеться у заяві.

В асоціації нагадали, що 13 травня 2024 року Рада Євросоюзу схвалила продовження тимчасових заходів лібералізації торгівлі для України ще на 1 рік, до 5 червня 2025 року. Одночасно рішенням передбачено застосування механізму екстреного гальмування для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, зокрема цукру. Мова йде про випадки перевищення визначених обсягів експорту.

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Експорт українських товарів у ЄС

За підсумками 2023 року Україна продала на зовнішніх ринках майже 10 тис. т морозива, на 44% більше, ніж у 2022-му. Загальний дохід при цьому збільшився на 67%, перевищивши 32 млн доларів. Ці показники в підсумку стали рекордними в історії України.

В лютому 2024 року Україна експортувала 8,5 тис. тонн молочних продуктів на суму 16,6 млн доларів. Порівняно до січня 2024 року натуральні обсяги експорту виросли на 22%, а грошова виручка збільшилась на 26%.

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