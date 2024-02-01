Протягом 2023 та на початку 2024 року було вироблено близько 1 млн 800 тисяч тонн цукру.

В Україні виробленого цукру достатньо для внутрішніх потреб українців та забезпечення необхідних обсягів експорту. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, повідомляє прес-служба відомства.

За його словами, протягом 2023 та на початку 2024 року було вироблено близько 1 млн 800 тисяч тонн цукру. Середня оптова ціна за тонну на початку 2024 року складає 23-24 гривні за кілограм.

Висоцький підкреслив, що загалом ситуація на ринку цукру стабільна.

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Він уточнив, що для внутрішніх потреб українців щорічно потрібно до мільйона тонн цукру. Згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, граничний обсяг експорту цукру в 2023/2024 маркетинговому році становить до 650 тис. тонн.

Ціни на продукти в Україні

За даними Держстату, в грудні 2023 року, порівняно із листопадом 2023 року, зростання цін склало 0,7%. Харчі та безалкогольні напої у 2023 році подорожчали в цілому на 4%.

Найбільше зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти (на 12,4%), масло (на 9,9%) та молоко (на 9,7%). Подешевшали найбільше олія соняшникова (на 14,9%), яйця (на 9,5%) та цукор (на 5,8%).

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