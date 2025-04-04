Мита у відповідь на торговельну політику президента США можуть зіграти на руку Україні.

Кукурудза - ключовий елемент зернового сектора України - може виграти від мит США. Українське зерно здатне частково замінити американське в разі введення заходів у відповідь.

Агентство Reuters пише, що Україна є великим світовим виробником і експортером кукурудзи.

Бразилія на першому місці з виробництва кукурудзи, але її врожай не може покрити весь попит, і саме тут Україна може втрутитися і претендувати на свою частку.

Відео дня

Україна виробила 32 мільйони метричних тонн кукурудзи у 2023 році та 26 мільйонів тонн у 2024 році. Країна експортувала майже 30 мільйонів тонн у сезоні 2023/24 і, ймовірно, відправить за кордон 22 мільйони тонн у 2024/25, за даними бізнес-асоціації УКАБ.

Фермери, ймовірно, збільшать посівні площі під кукурудзу цього року, оскільки ціни на експорт вигідні.

Україна також зібрала рекордний урожай сої - 6,2 мільйона тонн 2024 року, і близько половини цього обсягу може бути експортовано. Урожай сої в Україні 2025 року може скласти від 5,8 до 6,2 мільйона тонн, а остаточний обсяг залежатиме від наявності опадів у травні та червні.

Мита Трампа проти України

2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит з іншими країнами. При цьому нове мито для України становитиме 10%, що є мінімальною базовою ставкою. При цьому Росії в списку немає.

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що по Україні не сильно вдарить введення нових мит президента США Дональда Трампа, які він оголосив проти всього світу. За його словами, український експорт до США "не дотягує" до мільярда доларів, немає навіть 2%.

Своєю чергою голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що глобальна торговельна війна може серйозно вдарити по економіках ключових партнерів, зокрема ЄС, що може зменшити їхню підтримку для України.

Вас також можуть зацікавити новини: