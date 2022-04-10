Щодня відбувається координація і постачання дизеля аграріям з коліс.

Наявний в країні дефіцит палива поки не зупиняє темпи посівної кампанії.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

За його словами, мінеральні добрива, насіння та засоби захисту рослин у більшості випадків аграрії встигли купити або замовити ще до 24 лютого, до початку війни, і вони вже на підприємствах або довозяться.

"Найкритичнішим фактором залишається паливо, дизель. Його не було закуплено на 70 або 90%, і фактично щодня відбувається координація і поставка цього дизеля аграріям з коліс. Поки з цим фактором всі справляються. Дякую аграріям за розуміння, постачальникам палива і всім, хто є в процесі. Зараз дефіцит дизеля на темп посівної не впливає, але цей фактор залишається критичним", - сказав Висоцький.

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