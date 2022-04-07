За даними Мінагрополітики, майже 1,5 млрд грн від загальної суми були залучені за програмою портфельних гарантій 80% суми кредиту.

Станом на 5 квітня понад 900 сільгоспвиробників залучили кредити в українських банках на загальну суму 1 млрд 785 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Відзначається, що 1,494 млрд грн від загальної суми були залучені за програмою портфельних гарантій 80% суми кредиту.

За даними Мінагрополітики, серед регіонів-лідерів із залучення кредитів: Кіровоградська область (405 млн грн, що становить 22% від загальної суми), Вінницька (365 млн грн - 20,4%), Дніпропетровська (267 млн грн - 14,9%), Одеська (161 млн грн - 9%), Львівська (159 млн грн - 8%).

"Держава зробила все, щоб максимально, наскільки це можливо в період війни, нівелювати ризики зриву посівної. Кредитування аграріїв - один з основних пріоритетів банків. Умови для надання кредитів спрощені максимально. Причому банки кредитують наших аграріїв навіть в тих регіонах, де йдуть бої, тому що необхідно сіяти, і навіть під такою небезпекою люди виходять на свої поля", - підкреслив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський.

У відомстві нагадали, що при терміні кредитування до 60 млн грн за цією програмою процентна ставка для аграріїв становить 0% річних (за програмою державної фінансової підтримки "доступні кредити 5-7-9%"). Термін кредитування-до 6 місяців, а після його завершення процентна ставка для позичальників складе 5%. Скористатися кредитом можуть аграрії, які підпадають під визначення с/г товаровиробника.

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