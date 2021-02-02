Експерти відзначають, що зростання прибутку підприємств обумовлене виключно зростанням цін на аграрну продукцію.

Прибуток українських сільськогосподарських підприємств у 2020 році, у порівнянні з попереднім роком, зріс у 1,5 раза (на 47,7%) – до 58,4 мільярда гривень.

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Про це повідомила прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

"Такий результат досягнутий виключно за рахунок зростання доходів у рослинництві, які збільшилися на 55,2%. При цьому доходи у тваринництві зменшилися на 2,9 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

За даними "Інституту аграрної економіки", найбільший прибуток отримали сільськогосподарські підприємства з виробництва соняшнику - близько 21,1 мільярда гривень, пшениці - 19,0 мільярда гривень, кукурудзи на зерно - 11,9 мільярда гривень, ріпаку - 6,6 мільярда гривень, а також молока - 3,8 мільярда гривень.

Водночас найбільші збитки отримали підприємства з виробництва яєць - 4,9 мільярда гривень, а також з вирощування великої рогатої худоби - 1,4 мільярда гривень, свиней - 700 мільйонів гривень, птиці - 350 мільйонів гривень, цукрових буряків - 280 мільйонів гривень, гороху - 250 мільйонів гривень.

Експерти відзначають, що зростання прибутку сільгосппідприємств у 2020 році обумовлений виключно зростанням цін на продукцію, в той час, як саме виробництво сільгосппродукції у 2020 році скоротилося на 14% в порівнянні з попереднім роком.

Що цьому передувало

Кабінет міністрів у Державному бюджеті на 2021 рік передбачив 4,7 мільярда гривень на підтримку агропромислового комплексу України.

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Автор: Ганна Нагорна