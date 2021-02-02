Також ймовірно подорожчання м'яса.

В Україні навесні поточного року можуть подорожчати зернові, овочі та фрукти, а інфляція в цей період складе 7-8%.

Про це повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" з посиланням на радника зі стратегічного розвитку Володимира Лапу.

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"Ми вважаємо реалістичними прогнози Нацбанку щодо підвищення інфляції до 7-8% навесні зі зменшенням темпів інфляції влітку. Насамперед може подорожчати зернова група, ймовірне і короткострокове сезонне зростання цін на овочі та фрукти, яке традиційно відбувається навесні", - зазначив експерт.

За словами Лапи, раніше в Україні вже відбулося серйозне подорожчання яєць, тому їх вартість надалі істотно підвищуватися не буде. Разом з тим експерт не виключає подорожчання м'яса на 5-10% внаслідок подорожчання кормів.

Прогноз НБУ

Національний банк у січні переглянув прогноз зростання інфляції у 2021 році в бік підвищення з 6,5% до 7%.

Подорожчання продуктів

В Україні з початку 2021 року почали зростати ціни на білокачанну капусту.

31 січня 2021 року Українська асоціація постачальників торговельних мереж прогнозувала, що в українських магазинах зростуть ціни на хліб та хлібобулочні вироби.

У грудні 2020 року на українських ринках зросли ціни на картоплю.

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Автор: Ганна Нагорна