Експерти EastFruit прогнозують, що Україна не буде масово імпортувати російську і білоруську картоплю, як це було минулого року.

Урожай картоплі в Україні в поточному сезоні істотно перевищить торішній рівень і цілком задовольнить потреби внутрішнього ринку.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

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Відзначається, що попри великі очікування російських та білоруських експортерів заробити на продажу продукції в Україну, торішня ситуація з масовим імпортом картоплі з цих країн, швидше за все, не повториться.

"Валовий збір картоплі істотно перевищить рівень минулого сезону. Таким чином, Україна цілком зможе задовольнити потреби внутрішнього ринку у "другому хлібі", як це було завжди, за винятком сезону 2019/20, коли країна вперше в історії імпортувала істотні обсяги картоплі", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, в минулому сезоні в Україні був зібраний один з найнижчих за всю історію незалежності урожай картоплі через несприятливі погодні умови. В результаті ціни на українську картоплю були рекордно високими, від чого виграли зовнішні постачальники – Росія і Білорусь, де урожай картоплі виявився високим, а ціни – навпаки, рекордно низькими. За минулий сезон Україна закупила у цих країн близько 500 тис.тонн картоплі.

Аналітики відзначають, що в поточному сезоні ціни на картоплю поступово знижувалися і на даний момент цей продукт коштує мінімум на 30% менше, ніж роком раніше.

Хронологія подій

Українські картоплярі в серпні-вересні 2020 року відставали від нормальних темпів збирання картоплі через посушливу погоду. На думку експертів, це могло спровокувати зростання імпорту картоплі у 2020 році.

На початку листопада 2020 року в Україні спостерігався значне зростання цін на картоплю.

Україна у 2019 році збільшила імпорт картоплі, переважно з Росії, в 43 рази – до рекордних 250 тисяч тонн, при власному врожаї у 20,3 мільйона тонн.

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Автор: Ганна Нагорна