Загальна площа проданих земель склала 570 га.

З початку запуску ринку землі в Україні було укладено 532 земельні договори.

Про це повідомили в прес-службі Мінагрополітики.

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Загальна площа проданих земель склала 570 га.

У яких регіонах купують землю:

у Харківській області продали 107,1 га;

у Полтавській області - 93,8 га;

у Дніпропетровській області - 61,1 га.

Доступ нотаріусів до земельного кадастру:

3286 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру;

3101 заяву нотаріуса погоджено;

123 заяви перебувають на розгляді;

433 нотаріусам відмовлено в доступі до земельного кадастру.

Ринок землі в Україні: що необхідно знати

1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко озвучив вартість одного гектара сільськогосподарської землі в Україні.

2 липня вартість землі озвучили в Кабміні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масового розпродажу українських земель після відкриття ринку не спостерігається.

За майже тиждень роботи ринку землі в Україні було укладено понад 300 договорів на ділянки сільськогосподарського призначення – масового розпродажу земель не спостерігається.

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Автор: Олена Коваленко