Загальна площа проданих земель склала 570 га. / фото УНІАН Володимир Гонтар
З початку запуску ринку землі в Україні було укладено 532 земельні договори.
Про це повідомили в прес-службі Мінагрополітики.
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Загальна площа проданих земель склала 570 га.
У яких регіонах купують землю:
- у Харківській області продали 107,1 га;
- у Полтавській області - 93,8 га;
- у Дніпропетровській області - 61,1 га.
Доступ нотаріусів до земельного кадастру:
- 3286 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру;
- 3101 заяву нотаріуса погоджено;
- 123 заяви перебувають на розгляді;
- 433 нотаріусам відмовлено в доступі до земельного кадастру.
Інфографіка minagro.gov.ua
Ринок землі в Україні: що необхідно знати
- 1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.
- До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.
- Закон про ринок землі забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.
- Міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко озвучив вартість одного гектара сільськогосподарської землі в Україні.
- 2 липня вартість землі озвучили в Кабміні.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масового розпродажу українських земель після відкриття ринку не спостерігається.
- За майже тиждень роботи ринку землі в Україні було укладено понад 300 договорів на ділянки сільськогосподарського призначення – масового розпродажу земель не спостерігається.
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