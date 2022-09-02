Урожай, який найближчими тижнями зберуть в країні, повністю забезпечить потреби всього населення.

В Україні ціна на гречку, після рекордного подорожчання, вже в жовтні впаде на 20%.

Про це розповів директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий, пише Інформатор.

Експерт повідомив, що крупа подешевшає вже в жовтні, оскільки в поточному році даною культурою засіяли значно більші площі, ніж у минулому (120 тис.га замість 70 тис. га).

Відео дня

"Зараз починаються масові жнива гречки. У вересні вони пройдуть, і ми припускаємо, що в жовтні буде різке здешевлення гречаної крупи. На 20%", - розповів Громовий.

За його словами, урожай, який найближчими тижнями зберуть в Україні, повністю покриє потреби всього населення.

З одного боку, крупи в країні буде значно більше, ніж у попередні роки. Але багато українців виїхали з країни, тому поставки повинні повністю забезпечити жителів держави.

У свою чергу фермер Микола Малієнко впевнений, що урожай буде хорошим, адже цьому сприяє погода.

Він вважає, що цього року фермери, які посіяли гречку, у виграші. Ціна на неї зросла. А ось аграрії, які вирощували пшеницю, кукурудзу, соняшник, навпаки, в програші через ситуацію з портами, які довго блокувала Росія.

Судячи з пропозицій супермаркетів, то ціна на крупу вже трохи знизилася. Якщо місяць тому 800 грамів гречки коштували 100 грн, то зараз в магазинах її можна купити за 62 грн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні стрімко дорожчають томати. На сьогоднішній день комбінати продають тепличний томат не дешевше 20-30 грн / кг, що в середньому на 26% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Вас також можуть зацікавити новини: