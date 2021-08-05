Експерт переконаний, що на вартість молочних продуктів буде впливати зростання інфляції в Україні.

Восени в Україні спостерігатиметься зростання цін на молоко і молочні продукти.

Такий прогноз озвучив заступник керівника Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Денис Марчук, повідомляє ГолосUA.

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"Динаміка цін показує, що у нас в господарському секторі зниження обсягів виробництва молока більше 6%, тобто немає показників того, щоб ми повністю могли забезпечити себе молоком. Відповідно, попит перевищує пропозицію, ціни трохи ростуть", - сказав експерт.

Крім того, на думку експерта, на вартість молочних продуктів впливатиме зростання інфляції в Україні.

"Цього року в країні зафіксована значна інфляція. Крім того, якщо в Україну надходять імпортні продукти, вони не можуть коштувати дешевше, ніж на зовнішніх ринках", – зазначив експерт.

Молочна продукція в Україні: що необхідно знати

Україна за підсумками 2020 року подвоїла імпорт молочних продуктів (до 304,2 млн дол.), при цьому скоротивши експорт власної продукції на 17,3% (до 226,6 млн дол.).

За даними Держстату, виробництво молока в Україні за підсумками 2020 року скоротилося до 9,25 млн тонн, тобто вперше за час незалежності склало менше 10 млн тонн.

Україна в 2020 році відкрила 12 нових ринків для експорту продукції, погодила 35 експортних сертифікатів і пройшла 2 аудити Європейського Союзу за системою оцінки державного контролю за виробництвом риби і рибних продуктів, м'яса птиці та продуктів з нього.

З початку 2021 року Україна відкрила 8 нових ринків для експорту агропродукції.

У лютому 2021 року Ліван відкрив свій ринок для імпорту молока і молочних продуктів українських виробників, а Ефіопія – для імпорту українських яєць.

9 березня 2021 року Японія відкрила свій ринок для українського молока.

25 травня 2021 року українські виробники молока і молочних продуктів отримали можливість експортувати свою продукцію в Кувейт.

29 червня 2021 року Україна заявила про намір заборонити імпорт молока з Білорусі.

Автор: Олена Коваленко