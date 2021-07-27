При цьому Україна посідає третє місце в світі за обсягом споживання молочних продуктів.

За останні п'ять років українці значно зменшили споживання молока і молочних продуктів - до 104,04 кг на одну людину на рік.

Про це свідчать дані італійської консалтингової компанії з питань молочної економіки Clal.

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Згідно з цими даними, Україна посідає третє місце у світі за обсягом споживання молочних продуктів на одну людину на рік, поступаючись лише Новій Зеландії (108,8 кг на одну людину на рік) і Білорусі (113,7 кг).

При цьому, ще у 2015 році Україна посідала перше місце зі споживанням понад 119,8 кг молока на людину на рік. Щороку цей показник поступово скорочувався, і у 2020 році склав трохи більше ніж 104 кг на людину в рік.

Найменше молока на рік споживають жителі Китаю (9,03 кг) і Філіппін (1,07 кг).

За останні п'ять років українці збільшили споживання сиру на рік - з 4,1 кг у 2015 році до 5,03 кг у 2020 році. Найбільшими любителями сиру вважаються жителі країн Євросоюзу, де споживання сиру на одну людину досягає майже 18,4 кг на рік. На другому місці - США з показником 17,3 кг на людину на рік.

Найменше сиру споживають на Філіппінах (менш як 400 грамів на рік) і в Китаї (менш як 300 грамів на рік).

Молочна продукція в Україні: що необхідно знати

Україна за підсумками 2020 року подвоїла імпорт молочних продуктів (до 304,2 млн дол.), при цьому скоротивши експорт власної продукції на 17,3% (до 226,6 млн дол.).

Україна у 2020 році відкрила 12 нових ринків для експорту продукції, погодила 35 експортних сертифікатів і пройшла 2 аудити Європейського Союзу за системою оцінки державного контролю за виробництвом риби та рибних продуктів, м'яса птиці та продуктів з нього.

З початку 2021 року Україна відкрила 8 нових ринків для експорту агропродукції.

У лютому 2021 року Ліван відкрив свій ринок для імпорту молока і молочних продуктів українських виробників, а Ефіопія – для імпорту українських яєць.

9 березня 2021 року Японія відкрила свій ринок для українського молока.

25 травня 2021 року українські виробники молока і молочних продуктів отримали можливість експортувати свою продукцію в Кувейт.

29 червня 2021 року Україна заявила про намір заборонити імпорт молока з Білорусі.

Автор: Ганна Нагорна