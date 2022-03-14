У відомстві наголосили, що зараз важливо виробникам продовжувати працювати.

Станом на зараз Україна має достатньо резервів продукції для споживання.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"Україна виробляє продукції в 5 разів більше, ніж її внутрішнє споживання. Станом на зараз ми маємо достатньо резервів продукції для нашого споживання. Наприклад, пшениця. Україна за рік споживає 8 млн т. Зараз ми маємо близько 6 млн тонн. А влітку вже матимемо врожай озимої. По кукурудзі ми маємо дворічний запас. Ми споживаємо 7 млн т, а маємо 15 млн т. Соняшникової олії ми маємо ще на 5 років. Цукор — півтора року запасу", — зазначив він.

Висоцький додав, навіть якщо виробництво зупиниться, зараз ми маємо все необхідне в досить великому запасі, оскільки "ми експортери, а експорт зупинився".

Він наголосив, що зараз важливо виробникам продовжувати працювати.

"Звісно, є деякі складнощі з логістикою через воєнні дії. Але чекаємо. Все налагодиться", — впевнений заступник міністра.

Посівна-2022 має кілька складових, але найголовніша — підготовка, а саме закупівля основних засобів виробництва: мінеральних добрив, насіннєвого матеріалу, засобів захисту рослин, палива.

"Мінеральні добрива вже закуплені на 80%. Цього достатньо для того, щоб отримати врожайність вище середнього рівня. Насіння на 75% уже в Україні. Засоби захисту наявні на 55%. Ми маємо ще час вирішити ці невеликі нестачі до травня-червня. Паливо плануємо отримувати шляхом налагодження транспортування, зміни напрямків", — додав він.

Посівна 2022 року - найскладніша за всю історію незалежної України. Вона розпочнеться пізніше, враховуючи затяжну зиму. Очікуємо, що почнеться старт в південних регіонах приблизно через тиждень. Масштабно по Україні — після 10 квітня.

"Тиждень тому ми анонсували рішення. В досить простій формі онлайн кожний агровиробник може подати до міністерства фактичний стан підготовки до посівної і зазначити потреби, які в нього є. Ми допомагаємо зв’язатися з постачальником відповідних ресурсів, які допоможуть. Ми маємо посіяти 15 млн га, на 3 млн га виробники вже зареєструвалися. Ми закликаємо всіх долучитися до цієї ініціативи. Це допоможе скоординуватися", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд додатково профінансує аграріїв для проведення весняно-польових робіт.

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