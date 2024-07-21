Зазначається, що агропідприємства не можуть забезпечити необхідний полив через відключення світла.

Аномально спекотна погода в Україні знищує врожаї на полях. Овочі печуться під палючим сонцем, що призведе до їхнього дефіциту.

Власник компанії "СП "ПАЕК" Юрій Кормишкін у коментарі AgroTimes повідомив, що спека, яка накрила Миколаївську, Херсонську та Одеську області, може призвести до овочевої вризи в Україні, тому що "все горить".

За його словами, температура ґрунту сягає 68-70С, через що овочі просто запікаються на сонці.

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"У зв'язку з практичною відсутністю електрики, насосні станції, які забезпечують полив овочів, майже не працюють, а максимальне навантаження, яке ми даємо в нічний час за наявності кількох годин електроенергії, - може вивести їх із робочого стану. Люди в таку спеку працювати не можуть. На полі залишається багато неякісного товару", - підсумував фермер.

Урожай зернових в Україні - прогноз

Виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький повідомив, що в Міністерстві аграрної політики та продовольства переглянули прогноз щодо майбутнього врожаю, збільшивши його з 74 до 77 млн т.

56 млн т із заявленої кількості будуть зернові та зернобобові, а 21 млн т - олійні культури. Зауважимо, що на сьогодні в країні вже зібрали понад 3 млн т зернових: зокрема, було зібрано по 1,5 млн т пшениці та ячменю. Також триває активний збір ріпаку та гороху.

Якщо новий прогноз справдиться, то показники врожаю виявляться приблизно на 7% нижчими за минулорічні, які становили 82 млн т.

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