Наразі через протест польських перевізників понад 5 тисяч вантажівок не можуть перетнути український найбільший пункт пропуску.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури заявило про знайдення рішення для розблокування пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Про це міністерство повідомляє в Facebook, зазначивши при цьому, що ухвалено рішення тимчасово призупинити вимогу щодо наявності дозволів для польських перевізників, які здійснюють перевезення до України з будь-якої країни Європейського Союзу.

Зазначається, що рішення покликане вирішити ситуацію із блокуванням пункту пропуску "Ягодин –Дорогуськ" з боку польських перевізників і задовольнити одну з ключових претензій страйкарів, а саме накладання штрафів за відсутність дозволів для перевезень до України з третіх країн ЄС.

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"Наша позиція однозначна: такі перевезення не підпадають під Угоду між Україною та ЄС про вантажні перевезення та не є двосторонніми, а відповідно потребують наявності дозволів. Наразі ми надіслали лист до Єврокомісії щодо надання роз’ясненням та на цей час призупиняємо накладення штрафів", - зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

Він також підкреслив, що з початку цього року "Укртрансбезпека" склала лише 4 таких постанови на польських перевізників.

Таким чином, з 8 травня польські перевізники зможуть виконувати перевезення з будь-якої країни Євросоюзу до України без відповідних дозволів та вимог щодо екологічних стандартів транспортних засобів.

В відомстві також відмітили, що зараз понад 5 тисяч вантажівок не можуть перетнути український найбільший пункт пропуску.

Ситуація в пункті пропуску

15 квітня 2023 року Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України. 18 квітня 2023 року Україна і Польща домовилися про розблокування транзиту зерна.

4 травня 2023 року стало відомо про те, що у звʼязку з акцією протесту польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" польською стороною призупинено оформлення вантажівок на в’їзд та виїзд.

На виїзд з Польщі (в’їзд в Україну) пропускається лише транспорт, який перевозить гуманітарну допомогу, небезпечні вантажі та тварин. Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку.

Зазначається, за попередньою інформацією страйк погоджено з правоохоронними органами Республіки Польща до кінця доби 3 червня 2023 року. В ДПСУ просять водіїв вантажних транспортних засобів врахувати цю інформацію при плануванні міжнародних перевезень.

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