Це допоможе українським продуктам отримати визнання в ЄС.

Херсонський кавун і мед Закарпаття отримають реєстрацію географічного зазначення, що дозволить їм отримати визнання в країнах ЄС як національне надбання.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

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"Україна має багато унікальних продуктів, які складають окремий нішевий сегмент на ринку і мають додаткову ринкову вартість – це продукти з чітким географічним походженням. Ми вже направили для включення до Європейського реєстру географічних зазначень документи про такі автентичні українські товари, як "Гуцульська коров'яча бриндза", "Гуцульська овеча бриндзя" та "Мелітопольська черешня". Зараз ми розглядаємо ще ряд таких товарів, які потребують правової охорони", - зазначила заступник міністра Ірина Новікова.

Зокрема, Мінекономіки планує зареєструвати такі назви: "Долина Фрумушика", "Придунайська Бессарабія" та "Ялпуг" для вин з відповідного винограду Одеської області, "Херсонський кавун", "Баранина Фрумушика", "мед Закарпаття"," закарпатське вино", а також "Аша-Абаг" – для винограду з села Шабо Одеської області.

Право на географічну назву

У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський підписав закон про узгодження українського законодавства з охорони прав на географічні вказівки з правом ЄС.

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Автор: Ганна Нагорна