На ринках України вже почався сезон ранніх кавунів. Українець вирішив перевірити, чи містяться в них нітрати.
Результат показали в Telegram-каналі "Мелитопольграм".
Так, чоловік використовував нітрат-тестер, який показує, скільки шкідливих речовин міститься в продуктах. Для перевірки він купив Азербайджанський кавун. Згідно з нормами, в баштанних допускається до 60 міліграмів на один кілограм продукту. Однак, в ранньому кавуні, купленому українцем, показники виявилися куди вище.
Виявилося, що кавун вкрай небезпечний. Норма нітратів сильно перевищила допустиму. Так, нітрат-тестер показав, що в кавуні міститься 990 мг на кілограм, вживати продукти з таким вмістом шкідливих речовин не варто.
Пробувати ранні кавуни варто з великою обережністю. У спільноті додали, що через кілька тижнів асортимент баштани на ринках збільшиться, внаслідок чого ризики придбати кавун з нітратами знизяться.
Раніше УНІАН вже розповідав про те, як не отруїтися ранніми овочами і ягодами.
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