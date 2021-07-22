Відкривати сезон баштанних і пробувати перші кавуни, які вже з'явилися на ринку, варто вкрай обережно.

На ринках України вже почався сезон ранніх кавунів. Українець вирішив перевірити, чи містяться в них нітрати.

Результат показали в Telegram-каналі "Мелитопольграм".

Так, чоловік використовував нітрат-тестер, який показує, скільки шкідливих речовин міститься в продуктах. Для перевірки він купив Азербайджанський кавун. Згідно з нормами, в баштанних допускається до 60 міліграмів на один кілограм продукту. Однак, в ранньому кавуні, купленому українцем, показники виявилися куди вище.

Виявилося, що кавун вкрай небезпечний. Норма нітратів сильно перевищила допустиму. Так, нітрат-тестер показав, що в кавуні міститься 990 мг на кілограм, вживати продукти з таким вмістом шкідливих речовин не варто.

Пробувати ранні кавуни варто з великою обережністю. У спільноті додали, що через кілька тижнів асортимент баштани на ринках збільшиться, внаслідок чого ризики придбати кавун з нітратами знизяться.

Раніше УНІАН вже розповідав про те, як не отруїтися ранніми овочами і ягодами.

Також вас можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Поліна Кузенко