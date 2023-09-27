Нещодавні продажі російської пшениці в Єгипет ускладнилися спробами встановити неофіційний мінімальний рівень цін на поставки з країни.

Єгипет веде переговори про покупку 1 мільйона тонн пшениці в рамках міжурядової угоди з Росією.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, переговори щодо постачання в цьому сезоні велися, проте на даний момент не відомо наскільки близькі дві країни до угоди.

Єгипет є одним з найбільших імпортерів пшениці у світі, і його закупівлі уважно відстежуються як глобальний орієнтир. Його державний покупець у минулому році почав замовляти трохи пшениці в ході приватних переговорів, що ознаменувало відхід від традиційного процесу забезпечення зерна за допомогою тендерів, а від початку року йому було дозволено імпортувати зерно та олії по міжурядових операціях.

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Як йдеться в матеріалі, деякі нещодавні продажі російської пшениці в Єгипет ускладнилися спробами встановити неофіційний мінімальний рівень цін на поставки з країни.

Головне управління сировинних товарів Єгипту, відоме як GASC, відмовилося від коментарів.

Війна в Україні та крадіжка зерна агресором

27 травня 2022 року компанія Maxar опублікувала знімки балкера "Матрос Позинич", на борту якого було українське зерно. Судно було пришвартовано до сирійського порту Латакія. За оцінкою, корабель міг перевозити близько 30 тисяч тонн зерна.

У червні 2022 року повідомлялося про те, що Росія продовжує постачати до Сирії викрадене українське зерно.

Станом на 17 червня 2022 року Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена судами, в тому числі, що знаходяться під західними санкціями.

31 серпня 2023 року Конгрес США повідомив про те, що Росія вкрала мільйони тонн української пшениці. Доповідь Конгресу США була заснована на даних американської розвідки, супутникових знімках і повідомленнях з відкритих джерел.

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