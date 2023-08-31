Доповідь Конгресу США заснована на даних американської розвідки, супутникових знімках та повідомленнях з відкритих джерел.

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну, Росія вкрала близько шість мільйонів тонн українського зерна, зібраного у 2022 році.

Про це йдеться в доповіді Конгресу США, яка заснована на даних американської розвідки, супутникових знімках та повідомленнях з відкритих джерел.

Як йдеться у документі, вантажні судна, які використовувалися для транспортування вкраденого зерна з окупованих Росією територій у 2022 році, курсували вздовж узбережжя Туреччини для доставки вантажів до портів Сирії, Ізраїлю, Ірану, Грузії та Лівану.

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Крадіжка українського зерна

Станом на 17 червня 2022 року Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена судами, в тому числі, що знаходяться під західними санкціями.

У жовтні 2022 року повідомлялося про те, що Росія збирається вкрасти ще мільйони тонн українського зерна. Окупанти планували отримати за рахунок нелегального експорту зерна близько 600 мільйонів доларів.

Кремль постачає вкрадену в Україні пшеницю до Сирії, а також постраждалим від посухи країнам Африки.

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